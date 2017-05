hanno annunciato chearriverà a luglio in formato retail su PlayStation 4 e Vita, in tiratura fisica limitata ad un prezzo di 29,99 euro.

Oceanhorn Monster of Uncharted Seas è un action adventure con elementi RPG che riprende lo stile grafico adottato da The Legend of Zelda The Wind Waker. Il titolo arriverà anche su Nintendo Switch nel corso del 2017, al momento però non ci sono conferme riguardo una possibile uscita retail di questa edizione.

FDG Entertainment è inoltre al lavoro su Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm, ancora privo di una finestra di lancio.