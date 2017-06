Il publisherha annunciato oggi che l'avventurasarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo giovedì 22 giugno. Il porting, da lungo atteso, vanterà un framerate di 60 fps e supporterà inoltre il Pro Controller della console.

L'arrivo del gioco su Switch, già disponibile su PC, Mac, PS4, PS Vita, Xbox One e dispositivi mobile, è stato annunciato alcuni mesi fa, e proprio come previsto, uscirà entro il 2017. Per la precisione, la versione per la console Nintendo fa riferimento alla build del remaster di Oceanhorn per PC. In apertura potete trovare un trailer dedicato all'annuncio del titolo per Switch.