Oceanhorn Monster of the Uncharted Seas: annunciata una demo gratuita su Switch

ha oggi annunciato chericeverà una demo gratuita con cui i giocatori potranno provare personalmente il gioco d'avventura graficamente ispirato a

Come potete notare dal post pubblicato su Twitter che vi abbiamo riportato in calce, la demo sarà disponibile per il download sull'eShop di Switch a partire dal 12 ottobre.

Pubblicato in precedenza su PC, Mac OS, PlayStation 4, PlayStation Vita, iOS, Android e Xbox One, Oceanhorn è infine giunto su Nintendo Switch lo scorso 22 giugno, riuscendo a vendere sulla console ibrida più unità rispetto a tutte le altre console messe insieme. Ricordiamo che è attualmente in via di sviluppo il sequel diretto del gioco, Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm.