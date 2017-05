Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas esce domani, 17 maggio su PS Vita

ha oggi annuncaito chefarà finalmente il suo debutto su PlayStation Vita domani, 17 maggio.

La versione PlayStation Vita di Oceanhorn è nata in seguito alle pressanti richieste dei fan che desideravano l'arrivo del titolo sulla console handled di Sony. Come confermato dagli sviluppatori, il gioco presenterà il supporto a PlayStation TV e ai controlli Touch Screen della console, grazie ai quali sarà possibile castare incantesimi o navigare attraverso i menù di gioco. Presente anche la lista dei Trofei.

Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas è un gioco d'avventura con elementi ruolistici graficamente ispirato a The Legend of Zelda: The Wind Waker. Il titolo, già disponibile su PC, PS4, Xbox One, iOS e Android, è atteso nella giornata di domani su PlayStation Vita (confermata la release in formato fisico su PS4 e PS Vita per il mese di luglio) ed entro la fine del 2017 su Nintendo Switch, la cui versione girerà a 60 fotogrammi al secondo. In calce alla notizia potete dare uno sguardo ad una nuova galleria di immagini tratte dalla versione PS Vita del gioco.