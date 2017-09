Oceanhorn per Switch è la versione console di maggior successo commerciale

ha venduto più unità su Switch rispetto a tutte le altre console messe insieme. Lo apprendiamo da un Tweet del publisher inglese, che conferma i buoni risultati commerciali ottenuti dal porting dl gioco per la piattaforma NIntendo.

La notizia arriva sulla scia dell'ottimo successo ottenuto da Wonder Boy The Dragon's Trap e Forma.8 su Switch, sono sempre di più gli sviluppatori indipendenti e i piccoli publisher che hanno deciso di dare fiducia alla nuova console Nintendo e il trend positivo sembra destinato a continuare anche in futuro.

Oceanhorn Monster of the Uncharted Seas è stato pubblicato su Switch lo scorso 22 giugno, dopo aver visto la luce su PC, Mac OS, PlayStation 4, PlayStation Vita, iOS, Android e Xbox One. Il sequel, Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm, è atteso per il 2018.