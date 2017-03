Oculus: John Carmack cita ZeniMax in giudizio per $22 milioni

Sembra chenon voglia arrendersi nei confronti di: dopo essersi aggiudicata un risarcimento di 500 milioni di dollari da, la compagnia è stata citata in giudizio dal creatore di Doom per dei pagamenti non effettuati ai tempi di

John Carmack, co-fondatore di Id Software e attuale CEO di Oculus, ha citato ZeniMax in giudizio chiedendo un ricarcimento di 22 milioni di dollari. Quando la compagnia ha acquisito Id Software (con un accordo di 150 milioni di dollari), infatti, non è riuscita a pagare l'ultima rata in contati, fallendo nel tentativo di trovare un accordo con Carmack che adesso richiede un adeguato riscarcimento per il torto subito. Certamente la questione dei 500 milioni di dollari con Oculus non contribuisce a creare un clima pacifico tra il padre di Doom e ZeniMax. Come andrà a finire il contenzioso?

