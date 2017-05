Oculus VR non sarà presente al prossimo E3

, la compagnia dietro il visore per la realtà virtuale, ha confermato che non parteciperà al prossimo. È la prima volta, dal 2014, che l'azienda non ospiterà nessuno stand alla famosa fiera losangelina.

La notizia è stata riferita da un rappresentante di Oculus VR ai microfoni di VentureBeat, senza fornire particolari spiegazioni su questa assenza, assicurando però che nel corso dell'anno arriveranno altri annunci e nuovi giochi per il visore. Tra le altre cose, segnaliamo che Palmer Luckey ha lasciato la compagnia di recente, confermando di essere al lavoro su un GDR pensato per la realtà virtuale. Ricordiamo che l'E3 2017 si terrà a Los Angeles dal 13 al 17 Giugno.