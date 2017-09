Il 19 settembre 1997 usciva in Nord America. Per festeggiare il ventesimo anniversario, il gioco è adesso disponibile gratuitamente per il download su. Nel momento in cui vi scriviamo, manca poco meno di un giorno e 23 ore alla fine della promozione.

Se entro questo arco di tempo avrete approfittato dell'offerta, il titolo rimarrà nella vostra libreria per sempre. Per aggiudicarvelo, non dovrete fare altro che seguire questo indirizzo, effettuare il login, aggiungere Oddworld Abe's Odyssee al vostro carrello e procedere al check-out. Sottolineiamo che non si tratta del remake in HD di tre anni fa, ma dell'originale uscito nel 1997 su Playstation e PC.