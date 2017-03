Offerte Videogiochi Amazon: COD Infinite Warfare, ReCore, Street Fighter 5

Inizia la primavera e per l'occasione tornano le: il noto negozio online propone tante nuove offerte su console, videogiochi, bundle ed accessori di ogni genere, ecco i migliori sconti e le promozioni più interessanti di martedì 21 marzo 2017.

Ta i prodotti in offerta potete trovare titoli come ReCore, Forza Horizon 3, Battlefield 1, StarCraft II Hearts of the Swarm, Far Cry 4, The Last of Us Remastered, Street Fighter V e Call of Duty Infinite Warfare, solamente per citarne alcuni.

Offerte Videogiochi Amazon - 21 Marzo 2017

Le offerte di Amazon sono disponibili solamente per un periodo limitato, in caso di titoli non ancora usciti, la prenotazione vi permetterà non solo di usufruire del prezzo scontato ma anche di ricevere il gioco a casa al Day One.