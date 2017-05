Offerte Videogiochi Amazon: Skyrim, Mad Max, Dying Light, Star Ocean 5

Anche questa settimana, torna l'appuntamento con le: il noto negozio online propone interessanti promozioni su console, accessori, videogiochi, bundle, Collector's Edition e gadget a tema videoludico, di seguito i migliori sconti di martedì 16 maggio 2017.

Tra i giochi in promozione su Amazon.it troviamo Star Ocean V, Dying Light Enhanced Edition, Batman Arkham Knight, Mad Max, Dragon Quest VII Frammenti di un Mondo Dimenticato e Mortal Kombat X, solamente per citarne alcuni.

Offerte Videogiochi Amazon - 16 Maggio 2017

Le offerte di Amazon sono disponibili solamente per un periodo limitato, in caso di titoli non ancora usciti, la prenotazione vi permetterà non solo di usufruire del prezzo scontato ma anche di ricevere il gioco a casa al Day One.