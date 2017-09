Okami 4K: pubblicati due nuovi video con 30 secondi di gameplay

ha pubblicato due brevissimi video che mostrano circa trenta secondi di gameplay di, riedizione del gioco diin arrivo a fine anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Dopo i rumor di giorni scorsi, Capcom ha confermato l'esistenza della remastered di Okami HD, il gioco sarà disponibile in Europa sulle piattaforme citate dal prossimo 12 dicembre, con supporto per la risoluzione 4K su Windows, PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Tra le novità, troviamo la possibilità di passare in qualsiasi momento dalla visualizzazion Widescreen all'aspect ratio 4:3 e la reintroduzione dei minigiochi durante le schermate di caricamento, rimossi dalle versioni PS3 e Wii.