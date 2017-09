Okami 4K uscirà a dicembre in Giappone, arriva la conferma di Capcom

I rumor dei giorni scorsi si sono rivelati corretti: sull'ultimo numero della rivista Famitsu è stato infatti confermato che una nuova riedizione diuscirà in Giappone il prossimo 21 dicembre, in vendita al prezzo budget di 2990 yen.

Okami Zekkei (questo il titolo giapponese della remastered) presenterà un comparto grafico in Full HD con supporto per la risoluzione 4K, confermata inoltre la presenza di una Limited Edition, i cui contenuti però non sono noti.

Capcom non ha specificato le piattaforme di destinazione ma l'ente coreano che si occupa di valutare i videogiochi ha inserito nel proprio database le versioni PS4, Xbox One e PC di Okami HD. Restiamo in attesa di chiarimenti e di eventuali annunci riguardo il possibile lancio in Occidente.