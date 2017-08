Dopo, sembrerebbe cheabbia intenzione di portare anchesulle console current gen: due rivenditori europei non meglio identificati avrebbero inserito il nome del gioco all'interno dei propri listini, indicandone la data di uscita su PS4 e Xbox One fissata per il 12 dicembre 2017.

Come segnalato dalla testata di Kotaku UK, Okami HD tornerebbe sul mercato europeo anche in edizione retail, al contrario di quanto accaduto con la versione per PlayStation 3 uscita nel 2012.

Naturalmente vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele, dal momento che non vi è alcuna conferma da parte di Capcom. Rimanete sulle nostre pagine per tutti gli eventuali aggiornamenti sulla questione.