per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows ha fatto la sua comparsa nel database della Korean Game Rating Board, ente che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo nel paese.

Ad agosto si erano diffusi dei rumor che volevamo Okami HD in arrivo sulle piattaforme di attuale generazione e l'apparizione del gioco nel database della KGRB sembra di fatto confermare le voci trapelate lo scorso mese.

Ad oggi Capcom non ha ancora annunciato l'uscita di Okami HD su PS4, Xbox One e PC: che il reveal sia previsto durante il Tokyo Game Show? Lo scopriremo dal 21 al 24 settembre...