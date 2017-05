Okami: nuova statua di Amaterasu a grandezza naturale in preorder da domani

ha stretto una partership conper la commercializzazione di un busto a grandezza naturale di Amaterasu, direttamente dall'universo di, che potete osservare nel filmato in apertura.

Si tratta della statua più grande mai prodotta dall'azienda, con i suoi 67 cm di altezza e 41 cm di larghezza. Come gli altri prodotti della compagnia, anche questo sarà distribuito in due versioni: Regular Edition al prezzo di 674.99 dollari, ed Exclusive Edition, con luci a LED e piedistallo girevole al prezzo di 724.99 dollari. I preordini apriranno domani sul sito ufficiale, per celebrare l'evento First 4 Figures terrà una diretta a partire dalle 16:00 (orario italiano). Cosa ne pensate?