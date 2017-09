Okami HD esce il 12 dicembre in Europa su PC e console; immagini e primo trailer

Dopo svariati leak arrivati nel corso delle settimane precedenti,ha ufficialmente annunciato l'arrivo disu PC, PlayStation 4 e Xbox One. La compagnia ha ora pubblicato un primo trailer e una serie di immagini, oltre ad aver chiarito che il gioco raggiungerà il mercato occidentale in data 12 dicembre.

Okami Zekkei (questo il nome giapponese del gioco) è l'edizione rimasterizzata dell'originale titolo uscito originariamente in Europa nel 2007 su PlayStation 2. Dopo essere già stato portato su PlayStation 3 in versione HD, il titolo giungerà quindi su PC e sulle console di attuale generazione con il supporto al 4K su PS4 Pro, Xbox One X e PC. Confermata una Limited Edition del gioco (di cui non conosciamo ancora i contenuti), e l'edizione retail disponibile solo in versione console. Tra le altre cose, il gioco permetterà di passare dal formato widescreen all'originale aspect ratio 4:3 e di intrattenersi con i minigiochi attivabili durante le schermate di caricamento.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Okami HD uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 12 dicembre al prezzo di 19,99 euro.