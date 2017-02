Oltre 11 milioni di visualizzazioni per il trailer di Super Mario Odyssey

In meno di un mese, il trailer dimostrato durante l'evento di presentazione di Switch è diventato il trailer più visto di sempre sul canale YouTube ufficiale di. Al momento, le visualizzazioni totali ammontano a 11,282,562.

Si tratta di un dato certamente interessante, che testimonia l'interesse del pubblico nei confronti del nuovo episodio di Super Mario. Il video riesce a lasciarsi alle spalle il gameplay trailer di The Legend of Zelda Breath of the Wild mostrato allo scors E3, che deve ora accontentarsi del secondo posto nella classifica dei trailer Nintendo più popolari di sempre. Ricordiamo che Super Mario Odyssey uscirà durante la stagione natalizia in esclusiva su Switch.