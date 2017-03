Oltre un milione di visualizzazioni per il video di MadMan ispirato a For Honor

: Con più di un milione di visualizzazioni totalizzate nel giro di qualche giorno del video della sua ultima canzone "", il rapper MadMan sta scalando le classifiche di YouTube e confermandosi come una delle voci musicali più in tendenza in questo momento.

Lo dicono i suoi numeri: quasi 350 mila fan su Facebook e Instagram, più di 5 milioni di visualizzazioni con il suo ultimo singolo su YouTube. L’astro nascente del rap italiano, con già all’attivo un Disco d’oro per l’album Kepler del 2014, è tra i nomi più acclamati dell’hip hop: con il suo stile fuori dalle righe, veloce e pungente, MadMan è riuscito a conquistare milioni di giovani. Ma oltre ad essere un giovane artista di successo, è anche un grande appassionato di videogames. Grazie a queste caratteristiche Ubisoft, il colosso mondiale dell’intrattenimento, lo ha scelto per creare un pezzo musicale ispirato a For Honor, il nuovo gioco dedicato alle epiche battaglie tra cavalieri, samurai e vichinghi.

“Non mi basta una razione neanche la nazione, voglio tutta questa torta per la mia fazione… Se vuoi andare in paradiso muori in questo inferno o ti uccido o vengo ucciso no non resto fermo. Si vis pacem para bellum, le valchirie in coro, noi contro di loro, For Honor!”

La canzone di MadMan è un graffiante urlo di rivincita; una prova di forza di chi si è fatto strada combattendo con onore e determinazione. Il testo scritto dal rapper è ispirato ai valori di For Honor, videogame in cui i protagonisti scendono in campo per un epico scontro in cui l’unica strategia da applicare è quella che porta alla vittoria sul nemico. Ad accompagnare la canzone c’è un videoclip dai toni epici e crudi in cui il testo scritto da Mad Man vive nelle immagini tratte dal gioco. Combattimenti, armature, scontri, metafora della vita secondo il pensiero del ventottenne rapper pugliese, e l’onore come un principio da seguire come primo comandamento. Una sovrapposizione tra reale e virtuale, un incipit avvincente ed un crescendo ritmato, creano un potente gioco di immagini e suoni in cui a fare da assoluto protagonista è For Honor.