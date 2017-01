Oltre sette milioni di visualizzazioni per il trailer di Super Mario Odyssey

Il primo trailer diha superato quota sette milioni di visualizzazioni su YouTube, raggiungendo quota (almeno nel momento in cui scriviamo) a 7.494.080 visualizzazioni, indubbiamente un buon risultato che testimonia l'interesse del pubblico per il nuovo gioco di Mario.

Ad oggi, il trailer di Super Mario Odyssey è il terzo video più visto di sempre sul canale YouTube di Nintendo, dietro al video di presentazione di Switch e al gameplay di The Legend of Zelda Breath of the Wild dell'E3 2016. Il nuovo gioco di Mario non uscirà al lancio della nuova console ma arriverà nei negozi durante la stagione natalizia, maggiori dettagli verranno rivelati all'E3 di giugno.