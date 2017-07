One Piece Grand Cruise: sito teaser e primi due screenshot ufficiali

ha aperto il sito teaser diper PlayStation VR e per l'occasione ha pubblicato anche i primi due screenshot ufficiali del gioco.

One Piece Grand Cruise ci permetterà di vivere a 360 gradi ogni aspetto della vita da pirata, dalla convivenza con gli altri compagni di ciurma alle battaglie con le navi rivali, il tutto con la consueta ironia della serie One Piece.

Il gioco è attualmente in fase di sviluppo esclusivamente per PlayStation VR, il 22 luglio si terrà alla Tokyo Tower uno speciale evento dedicato alla serie, durante il quale sarà possibile provare One Piece Grand Cruise per la prima volta. Nessuna conferma al momento riguardo l'arrivo del gioco in Occidente.