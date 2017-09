Sull'ultimo numero della rivista V-Jump è stato annunciato chesarà disponibile in Giappone nel corso del 2018, distribuito in formato digitale esclusivamente su PlayStation VR.

Il gioco offrirà un'esperienza piratsca con protagonisti Nami, Zoro e Chopper, oltre agli altri membri della ciurma di One Piece. Purtroppo al momento non ci sono informazioni riguardo il lancio di One Piece Grand Cruise in Occidente, anche se data la popolarità della serie il lancio in Europa appare decisamente probabile.