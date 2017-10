One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition arriverà anche su Nintendo Switch

ha annunciatoper Nintendo Switch. Il gioco uscirà in Giappone il prossimo 21 dicembre, nessuna conferma al momento riguardo l'arrivo in Occidente.

One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition è un porting dell'omonimo titolo uscito nel 2015 su PlayStation 4, PlayStation 3 e Vita. Questa riedizione presenta un comparto tecnico migliorato, pieno supporto per la co-op locale (la co-op online non sarà presente) e controlli ottimizzati per i Joy-Con, oltre a 42 DLC, ovvero tutti quelli usciti per la versione originale.

Restiamo in attesa di scoprire se One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition per Switch arriverà anche in Europa e Nord America, vi aggiorneremo non appena avremo notizie in merito.