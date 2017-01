One Piece Thousand Storm arriverà in Occidente durante l'inverno

ha annunciato chearriverà in Occidente durante l'inverno. Il gioco è stato lanciato in Giappone nel 2015 su iOS e Android, riscuotendo un buon successo di pubblico.

Questo RPG mobile basato su One Piece si appresta ora ad arrivare anche in Occidente, scaricabile come free-to-play da App Store e Google Play. In attesa dell'uscita è possibile pre-registrarsi, sul sito di Bandai Namco, al raggiungimento di 50.000 e 100.000 utenti registrati verranno sbloccati vari bonus in-game che saranno disponibili per tutti al lancio del gioco.