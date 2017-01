One Piece Thousand Storm disponibile ora su iOS e Android

ha annunciato cheè ora disponibile per il download gratuito da App Store Google Play . Il gioco può essere scaricato gratuitamente, con supporto per le microtransazioni.

In One Piece Thousand Storm, i giocatori cercheranno di conquistare il bottino attraverso esaltanti missioni, scateneranno brutali abilità speciali in eventi a tempo e parteciperanno a epiche battaglie multiplayer in tempo reale con fino a 3 amici! Non solo, i fan di One Piece possono sviluppare i propri personaggi preferiti grazie a speciali scene card dall’anime originale. One Piece Thousand Storm include tutti i pirati di Cappello di Paglia dagli archi "2 anni fa" e "Nuovo Mondo".



Avendo la pre-registrazione raggiunto gli oltre 300.000 giocatori, tutti gli utenti riceveranno gratuitamente regali in-game: 15 Rainbow Coins, 7 Trafalgar Law Medals, 3 Berry Cards, 3 Strengthening Scene Cards e una Luffy Scene Card. Per ricevere queste fantastiche ricompense, basta scaricare il gioco e finire il tutorial.