One Piece Thousand Storm si aggiorna con nuovi contenuti

ha annunciato il rilascio di un importante aggiornamento per il suo GDR piratesco multiplayer piratesoche andrà a rinnovare profondamenti alcuni aspetti del gioco.

Inoltre, per celebrare il lancio dell’aggiornamento, i giocatori potranno ottenere 400 medaglie personaggio Ace, 5 carte Star Scene con mosse speciali e altri fantastici omaggi, semplicemente accedendo al gioco prima del 6 novembre.

Battaglie più ricche d’azione per un maggior divertimento!

I giocatori potranno schivare agilmente gli attacchi dei nemici per poi colpirli con alcuni attacchi speciali! Ora è possibile usare una Mossa rapida, toccando lo schermo durante la battaglia per muovere velocemente il proprio personaggio! Tieni sempre d’occhio i movimenti dell’avversario, avvicinati, evita il suo colpo e attacca!

Azioni diverse per ogni tipo di personaggio!

Sono stati aggiunti nuovi tipi di azioni. Tocca e tieni premuto lo schermo durante la battaglia per usare diversi effetti per ciascun tipo di personaggio. Usa le mosse giuste in ogni combattimento per ottenere un vantaggio!

Interfaccia utente rinnovata! I tempi di caricamento e avvio della app sono stati ridotti!

Nella schermata principale che appare dopo l’avvio della app è stata aggiunta la sezione "My Page"! Non solo ora è più semplice vedere i personaggi che puoi usare in battaglia, ma è anche più veloce passare alle opzioni Quests, Formation e Summon! C’è anche un nuovo sistema di creazione della partita per le sfide multi-play! Ora puoi divertirti con le battaglie in multi-play più rapidamente.

Ottieni i tuoi personaggi preferiti! Nuove Log Quest dei personaggi!

È stata aggiunta una nuova Log Quest dei personaggi, permettendo ai giocatori di ottenere tutti i personaggi precedenti quando vogliono! Ora è anche possibile ottenere la carta del personaggio completa con le mosse speciali, in modo da giocare subito con il proprio personaggio! Ottieni tutti i personaggi che ti sei perso!

Apportati diversi miglioramenti, che hanno reso Thousand Storm ancora più facile da giocare!

Lobby della community

Ci sono tre lobby: la "Free Tavern" per gli ospiti casuali, la "Power Tavern" per utenti con potenza di battaglia simile e la "Base" per i membri della propria alleanza.

Scegli con quale community vuoi interagire e gioca con gli altri utenti.



Rinnovata la schermata delle evocazioni

Ora puoi visualizzare un’animazione dimostrativa delle mosse speciali. Perciò sarà più semplice capire gli effetti delle nuove mosse!



Rimosso il sistema di gestione della resistenza

Non sarà più necessario considerare la resistenza, perciò potrai eseguire tutte le missioni che desideri!



Introdotte le sfide per principianti

Ora sono disponibili nuove sfide per i principianti! Sbloccando i pannelli delle missioni in ordine, puoi ottenere ricompense man mano che impari a utilizzare il gioco! Diventa più forte mentre apprendi a giocare!