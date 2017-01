One Piece Thousand Storm: svelati i bonus per la pre-registrazione

Bandai Namco Entertainment porterà la celebre serie di One Piece in una nuova dimensione: One Piece Thousand Storm, un nuovo gioco di ruolo e azione 3D, sarà disponibile da questo inverno su piattaforme mobile, con la possibilità di pre-registrarsi da oggi.

In One Piece Thousand Storm, i giocatori daranno la caccia a vari bottini in una serie di divertenti missioni, sfoderando alcune brutali abilità speciali in eventi a tempo e persino affrontando battaglie multiplayer con un massimo di 3 amici in tempo reale! Ma soprattutto, i fan di One Piece potranno sviluppare i propri personaggi preferiti con alcune speciali carte ispirate alla trama della serie anime.

One Piece Thousand Storm include tutti i principali Pirati della ciurma di Cappello di Paglia degli archi narrativi "2 anni fa" e "Nuovo Mondo". Rivivi l’avventura e salpa a bordo dell’universo di One Piece.



Tutti i giocatori che eseguiranno la pre-registrazione riceveranno 3 carte berry e 5 monete arcobaleno al raggiungimento dei 50.000 utenti pre-registrati, e 3 medaglie personaggio per Trafalgar Law (2 anni fa) con 5 monete arcobaleno, al raggiungimento dei 100.000 utenti pre-registrati. Ulteriori obiettivi saranno sbloccati con un sempre maggior numero di utenti pre-registrati, cosa che consentirà a tutti di avere maggiori probabilità di ottenere regali bonus, al raggiungimento degli obiettivi stessi.