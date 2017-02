One Piece Treasure Cruise festeggia il secondo anniversario con un aggiornamento

, ospiterà alcuni eventi di gioco per celebrare il suo secondo anniversario in Europa e America del Nord. A partire da domani, i giocatori potranno scaricare nuovo aggiornamento che gli consentirà di partecipare a un evento speciale, il, dal 23 al 25 febbraio.

One Piece Treasure Cruise è un gioco mobile davvero popolare, che ad oggi vanta più di 60 milioni di download in tutto il mondo, oltre a una valutazione di 4,5 stelle e un roster di ben 1.100 personaggi! One Piece Treasure Cruise è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play.



Come ringraziamento per tutti i giocatori, One Piece Treasure Cruise avrà il suo 2nd Anniversary Sugo-Fest. Una versione speciale dell'evento summon più popolare del gioco. Inoltre, come speciale bonus per il secondo anniversario, tutti i giocatori che accederanno subito, riceveranno il personaggio speciale Tea Time Nami.