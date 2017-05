One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition annunciato per PS4 e Switch

Nell'ultimo numero di Weekly Jump è stato annunciato ufficialmenteper PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile in Giappone dal 24 agosto in formato retail e digitale, venduto al prezzo di 4,800 yen.

One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition è la versione aggiornata di One Piece Unlimited World Red, titolo uscito su PlayStation 3, Wii U, PlayStation Vita e Nintendo 3DS. Questa riedizione include tutti i contenuti precedentemente distribuiti tramite DLC oltre al supporto per la co-op locale a due giocatori.

Al momento, Bandai Namco non ha annunciato nulla riguardo l'arrivo del gioco in Occidente, a marzo però il publisher ha registrato il marchio Unlimited World in Europa, che potrebbe dunque essere legato a questo progetto. Restiamo in attesa di conferme o smentite.