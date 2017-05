One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition esce il 25 agosto in Europa

: Dopo la vendita di 1 milione di copie in tutto il mondo, il prossimo 25 agosto, i pirati di Cappello di Paglia approderanno su PS4 e PC con una versione completamente rinnovata. Da settembre il titolo sarà disponibile anche su Nintendo Switch. Il gioco conterrà alcune nuove funzionalità tecniche e di gameplay.

Esplora il Grande Blu come non l’hai mai fatto prima. One Piece Unlimited World Red –Deluxe Edition supporterà risoluzioni fino a 4K su PC e PS4 Pro, e Full HD su PS4 e Nintendo Switch. Tutte le modalità di gioco saranno disponibili su PS4 Pro, PS4 e Nintendo Switch in co-op a due giocatori!

Riscopri l’avventura originale di Luffy e della sua ciurma di pirati che incontrano e fanno amicizia con Pato, un amabile ma misterioso procione che possiede il potere oscuro di trasformare la sua foglia gigante in un oggetto qualsiasi. Per aiutare il suo nuovo amico, Pato conduce la ciurma sull’Isola Perduta dove vengono rapiti dal Conte Rosso, un perfido pirata contro cui Luffy deve lottare per salvare la sua ciurma dalle grinfie del nemico e scoprire quali sono i veri piani del malvagio conte. L’inclusione di oltre 40 DLC renderà quest’avventura incredibilmente ricca di contenuti.

One Piece Unlimited World Red - Deluxe Edition sarà disponibile in formato digitale per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro e PC a partire dal 25 agosto 2017. Per Nintendo Switch sarà disponibile, in versione retail e digitale, da settembre 2017. Potete dare uno sguardo ad un nuovo trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.