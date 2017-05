One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition si mostra nel primo trailer

La scorsa settimanaha annunciatoper PlayStation 4 e Switch, versione rimasterizzata di: oggi il publisher giapponese ha pubblicato il primo trailer del gioco.

One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition include i contenuti del gioco originale con l'aggiunta di tutti i DLC (ben 51) già pubblicati sulle altre piattaforme, oltre a un comparto multiplayer riprogettato per sfruttare le potenzialità di Switch. Anche il comparto tecnico è stato migliorato, con l'aumento della risoluzione a 1080p e migliorie al framerate.

Il gioco sarà disponibile in Giappone dal 24 agosto nei formati PlayStation 4 e Switch, nessuna conferma al momento riguardo un possibile arrivo in Occidente di One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition.