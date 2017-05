Online il bando dell'edizione 2017 del Premio Archivio Videoludico

: L'ha consolidato nel corso del tempo la sua identità di polo di riflessione sul medium e, accanto al fondo di videogiochi consultabili presso la, mette a disposizione di studenti e appassionati numerosi volumi, film, riviste e tesi.

Con l'obiettivo di valorizzare il lavoro di ricerca svolto all'interno delle Università italiane, l’Archivio Videoludico della Fondazione Cineteca di Bologna – in collaborazione con la Cattedra di Semiotica dei Nuovi Media, con il patrocinio del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna e di AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) – presenta l'edizione 2017 del Premio Archivio Videoludico per le migliori tesi di laurea (triennale, specialistica o magistrale, diploma accademico di primo e secondo livello per le Accademie delle Belle Arti), che abbiano per argomento il videogioco e ne propongano un’analisi critica in prospettiva storica, mediologica, inter- e transmediale, educativa, sociale, economica, estetica.

Una giuria, composta da rappresentanti di ciascun ente promotore, individuerà i migliori tre lavori provenienti dai laureati delle seguenti Facoltà, Scuole e Corsi di Laurea: Lettere e Filosofia, Lingue e letterature straniere, Psicologia, Scienze della Formazione, Sociologia, Scienze della Comunicazione, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Ingegneria, Scienze dell’Informazione, Scienze Statistiche, Architettura, Conservazione dei Beni culturali (e/o dizioni analoghe) di tutte le università e le Accademie di Belle Arti italiane. Le tesi selezionate verranno premiate con la pubblicazione nella sezione Archivio Videoludico del sito della Cineteca di Bologna e con alcune delle ultime pubblicazioni delle Edizioni Cineteca di Bologna. Il primo classificato riceverà un premio in denaro del valore di 1.000 euro, messo a disposizione dall'Archivio Videoludico.

La cerimonia di premiazione si terrà a Milano, in occasione dell'edizione 2017 di Milan Games Week (dal 29 settembre al primo ottobre 2017). Il bando è scaricabile sul sito della Cineteca di Bologna, nella sezione dedicata all'Archivio Videoludico, alla voce Premio AV.