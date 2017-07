OpTic Gaming trionfa ai Playoff della CWL Global Pro League Stage 2

: Il team OpTic Gaming si è aggiudicato la finale dei Playoff della, ottenendo il premio di 500.000 $ superando l'agguerrita concorrenza di otto dei migliori team al mondo.

"È incredibile come siamo riusciti a ribaltare la situazione", ha detto la star degli OpTic Gaming Seth "Scump" Abner commentando la vittoria del suo team, ancora più sorprendente dopo la deludente prestazione alla CWL di Anaheim.

"Abbiamo dedicato tantissimo tempo all'allenamento di squadra, ed è fantastico che se ne siano visti i risultati. Sono orgoglioso di ciascuno di questi ragazzi. Ognuno di loro ha fatto la sua parte quando è stato necessario".

Il compagno di squadra di Scump, Mathew "FormaL" Piper, è stato inoltre nominato miglior giocatore della CWL Stage 2. Gli OpTic Gaming sono giunti alla gran finale di domenica venendo dalla loser bracket, costringendo il team a vincere due incontri best-of-five contro il Team EnVyUs per essere incornati Campioni del CWL Stage 2.

Di seguito il ranking finale dei Playoff della CWL Global Pro League Stage 2:

1° – OpTic Gaming

2° – Team EnVyUs

3° – eUnited

4°– Luminosity

5°/6° – FaZe Clan

5°/6° – Fnatic

7°/8° – Enigma6

7°/8° – Splyce

9°/12° – Evil Geniuses

9°/12° – Ghost Gaming

9°/12° – Red Reserve

9°/12° – Cloud9

13°/16° – Mindfreak

13°/16° – Elevate

13°/16° – Rise Nation

13°/16° – Epsilon Esports

La CWL è sempre più calda mano a mano che la stagione si avvia verso la fine, che culminerà con la CWL Championship 2017 di Orlando, Florida, tra il 9 e il 13 agosto. Il posizionamento ai Playoff della CWL Global Pro League Stage 2 aiuta a determinare il seeding per l'imminente CWL Championship 2017. La competizione darà la possibilità ai fan di vedere i 32 migliori team del mondo in azione per contendersi un premio da 1,5 milioni di dollari, parte del montepremi più alto di sempre nella storia degli esports di Call of Duty che ammonta a 4 milioni di dollari. Il seeding finale per i CWL Championship 2017 è stato rivelato, ed è possibile seguire il Group Draw Show seguendo questo indirizzo.

Giovedì, otto team fra cui Echo Fox, Str8 Rippin e Rogue, si sono qualificati ai North American Last Chance Qualifiers (LCQ), ottenendo così l'accesso alla Call of Duty World League Championship 2017 di Orlando. Di seguito vi proponiamo l'elenco completo dei qualificati:

3sUP

Allegiance

Echo Fox

Lethal Gaming

Projekt Evil

Rogue

Str8 Rippin

Team Kaliber

Per gli ultimi aggiornamenti relativi alla Call of Duty World League, presentata da PlayStation 4, e per i broadcast live, vi rimandiamo al sto ufficiale di Call of Duty, quello della Major League Gaming, e il canale YouTube dell'organizzazione.