Orange Smile vince #FacileHack 2017

, team composto da 5 ragazzi fra i 24 ed i 30 anni si è aggiudicato la vittoria di, il secondopromosso da

Al termine di una intensa 24 ore di programmazione, la giuria presieduta da Fabio Lalli e composta da Cristina Bianchini, Deborah Raccagni, Moreno Soppelsa e Mauro Giacobbe, ha scelto il progetto incentrato sulla figura di FaciLino, un assistente virtuale pensato per supportare gli utenti di Facile.it durante il processo di scelta della migliore offerta ADSL sulla sezione degli altri prodotti confrontati sul portale.

A colpire la giuria è stata la capacità che ha avuto il team - molto eterogeneo nelle esperienze professionali e composto da programmatori e specialisti del marketing - di creare un progetto integrato e valido sotto molti aspetti, sia tecnici sia di utilità per il pubblico sia, non ultimo, di appeal verso il mercato.

Nel progetto con cui ha vinto, Orange Smile ha previsto sia una parte di assistenza, online e tramite chat fruibile da desktop e da mobile, sia diverse attività di engagement e guerrilla marketing che tramite totem diffusi nei punti strategici della città e grazie ad un gioco basato sui confronti, aiutino gli utenti a familiarizzare col marchio Facile.it e con i vantaggi che offre la comparazione delle tariffe.

FacileHack2017 si è svolto nella cornice del Talent Garden Calabiana di Milano e si è avvalso della collaborazione di partner tecnici come Log.Ed ed Enter.it e sponsor come Fluentify e Ninja Academy che hanno messo a disposizione dei team vincitori corsi di formazione e specializzazione in ambito marketing, tecnologico, linguistico, di programmazione e design.