Orb presenta vari accessori per Switch: custodie, protezioni in silicone, stand

Il rivenditore finlandese Konsolinet ha inserito in catalogo gli accessori per Switch prodotti da: la società ha in programma di lanciare vari prodotti da utilizzare per proteggere la console Nintendo, e non solo.

Il listino di Konsolinet rivela l'esistenza di un porta cartucce con dodici postazioni per le schede gioco (12.95 euro), di un guscio in silicone (16.95 euro) di uno stand (14.95 euro) e di pellicole per lo schermo (9.95 euro). Interessante l'Essentials Travel Pack (29.95 euro) che include una custodia rigida, panno per la pulizia dello schermo, una pellicola, alimentatore da auto e un paio di auricolari. Nelle prossime settimane, altri produttori dovrebbero presentare i propri accessori per Switch, disponibili in contemporanea con il lancio della console.