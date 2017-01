Orchestral Memories: un trailer per le musiche di Tekken

hanno dato maggiori dettagli sulla lineup del concerto Orchestral Memories, con un nuovo trailer che si focalizza sul franchise di

Suonato per la prima volta da un’orchestra sinfonica, gli spettatori potranno tuffarsi nell’universo di Tekken grazie a un medley di musiche tratte da Tekken 2 e Tekken 5, e con anche la famosa theme music di Jin Kazama da Tekken 3.



Il primo concerto si terrà alle 20:00 del 4 febbraio presso la Salle Pleyel a Parigi, e vedrà la partecipazione esclusiva di due celebri compositori: Motoi Sakuraba e Go-Shiina. È possibile acquistare subito i biglietti cliccando qui. Inoltre, saranno disponibili in esclusiva 150 biglietti VIP che permetteranno agli spettatori di incontrare Motoi Sakuraba e Go Shiina dopo il concerto per una sessione di autografi e fotografie.