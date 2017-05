Ori and the Blind Forest: aggiornamento gratuito alla Definitive Edition

ha annunciato che per un periodo limitato, tutti coloro che hanno acquistatopotranno ricevere l'aggiornamento alla Definitive Edition in maniera completamente gratuita. La promozione è valida fino alle 23:59 di oggi, lunedì 22 maggio.

Tutti i giocatori che hanno già acquistato l'edizione standard del gioco su Xbox Store e Windows Store potranno scaricare ancora per poche ore la Definitive Edition a costo zero, una volta riscattato il contenuto resterà vostro per sempre e potrete quindi giocare con l'edizione completa e definitiva di Ori senza limitazioni.

Ori and the Blind Forest Definitive Edition include nuove aree da esplorare, sequenze narrative aggiuntive, livelli di difficoltà extra e nuove abilità.