Ori and the Will of the Wisp: un video mostra come viene animato il gioco

, il talentuoso team che ha sviluppato l'ottimo, ha appena pubblicato un interessante video dedicato alla realizzazione del seguito,

Se siete fan della serie e siete, come noi, in trepidante attesa del nuovo capitolo, si tratta senza dubbio di un filmato che merita di essere visto. Gli sviluppatori illustrano le tecniche che utilizzano per realizzare gli splendidi filmati, le ambientazioni e le ricercate animazioni che donano vita al protagonista e ai nemici che incontrerà durante il cammino.

Il programma è studiato appositamente per potere effettuare cambiamenti al volo, così gli sviluppatori possono intervenire ogni volta che ritengono opportuno. Vengono infatti mostrati alcuni esempi su come è possibile agire velocemente per manipolare la scena. A giudicare dalle immagini, Ori and the Will of the Wisps appare ancora più bello di Ori and the Blind Forest, che già due anni fa stupì i giocatori e la critica grazie al riuscito e ispirato comparto artistico.

Ori and the Will of the Wisps venne annunciato sul palco di Microsoft nel corso dell'E3 2017. Il titolo è previsto esclusivamente per Xbox One e PC Windows 10, ma purtroppo non è ancora stata comunicata una finestra di lancio. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.