Come vi abbiamo segnalato questa mattina,ha annunciato tre nuovi Amiibo di: Plague Knight, Specter Knight e King Knight. Brian Shea, digital editor di, ha potuto toccare con mano le nuove statuine e ha approfittato dell'occasione per scattare alcune foto, che potete osservare in calce alla notizia.

Ricordiamo che i nuovi Amiibo non saranno disponibili singolarmente per l'acquisto, ma saranno venduti solamente in tris. Ogni statuina permetterà di sbloccare nuove armature e skin per le armi, oltre a degli speciali Livelli Sfida per Shovel Knight. Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni riguardo il prezzo e la data di uscita, attendiamo dunque aggiornamenti da parte degli organi ufficiali.