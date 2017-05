Our Hero! Hyper Sword arriva sulla piattaforma Steam Greenlight

Il catalogo di Steam Greenlight si è aggiornato con l'arrivo di, hack 'n' slash in 2D sviluppato da. Approfittando dell'occasione, inoltre, il titolo sarà presente anche al prossimodi Bologna, in cui numerosi team italiani presenzieranno per mostrare i propri nuovi progetti videoludici.

Our Hero! Hyper Sword è un hack and slash con elementi classici dei platform, che prevede sessioni con enigmi da risolvere e tanti segreti da scovare, intervallati da combattimenti in tempo reale e strategici scontri contro i boss per completare con successo ogni livello e passare così alla fase di storia successiva. La sua intenzione è di proporsi come un gioco simpatico, spensierato e divertente ma, soprattutto, in grado di essere goduto da chiunque. In apertura trovate un trailer del gioco con cui potete dare uno sguardo alle meccaniche di gameplay e allo stile grafico.

Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento, a cui sarà possibile partecipare gratuitamente, inizierà il19 maggio e terminerà il 21 dello stesso mese.