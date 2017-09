Outcast Second Contact: esplora Adelpha nel nuovo video

hanno pubblicato un video che permetterà di esplorare le profondità di, uno dei primi mondi Open World 3D della storia dei videogiochi, oggi aggiornato in occasione del remake

In Outcast Second Contact, l’azione parte da Adelpha, un vasto open world da esplorare culla di una civiltà antica, i Talans. Questo video mostra una parte del gameplay di Outcast Second Contact e la profondità del pianeta, dove l’esplorazione è il cuore dell’avventura. Portali sacri chiamati Daokas, permetteranno di viaggiare liberamente per tutto Adelpha durante la ricerca dei vostri compagni di squadra e della sonda terrestre dispersa.

Per completare con successo la missione principale e le centinaia di missioni secondarie, il giocatore avrà bisogno di ottenere la fiducia degli abitanti di Adelpha. Parlare con la gente, negoziare con ricchi mercanti, aiutare gli agricoltori oppressi, catturare pericolosi animali predatori e persino partecipare a rituali mistici con gli Shamaz, i sacerdoti di Adelpha. Ogni Talan ha una propria storia e una propria personalità. Il giocatore esplorerà una grande varietà di regioni e paesaggi, dalle aride pianure di Motazaar alle terre innevate di Ranzaar.

Outcast Second Contact è il remake per PlayStation 4, Xbox One e PC del gioco di culto Outcast, primo Open World in 3D nella storia dei videogiochi e vero e proprio pioniere degli Action Adventure a mondo aperto. Il gioco originale ha vinto più di 100 premi, incluso quello di adventure game dell’anno.