Outcast Second Contact: il nuovo trailer mette a confronto il remake e il gioco originale

e lo studiohanno rilasciato un video che evidenzia i grandi miglioramenti apportati al remake di, disponibile quest'autunno su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Sentendo il nome di Outcast, i più nostalgici ricorderanno un open world, vivo e sorprendente. Un pianeta popolato da alieni in cui il giocatore rappresenta il loro Messia. Questo universo immaginario è stato riprodotto oggi con il motore grafico Unity, in modo da offrire ai giocatori la possibilità di vivere la stessa esperienza meravigliosa sfruttando al massimo le console di ultima generazione.

Ogni dettaglio del mondo del gioco originale, dal più piccolo albero al più grande villaggio, è stato fedelmente riprodotto per permettere ai fan dello storico videogame, così come ai gamer dei giorni nostri, di visitare nel miglior modo possibile il mondo di Adelpha, accompagnati dalla superba colonna sonora rimasterizzata. Per migliorare ulteriormente il gioco sono stati aggiunti nuovi movimenti: durante i combattimenti, che richiederanno un’alta dose di tattica, sarà infatti possibile accovacciarsi, mettersi al riparo e persino effettuare capriole. Un’interfaccia nuova di zecca accompagnerà inoltre il giocatore per tutta la sua straordinaria avventura.

Impersonerete Cutter Slade, un soldato delle forze speciali dal carattere molto forte, inviato dalla Terra come ultima speranza dell’umanità su un pianeta alieno ostile. Esplorerete uno straordinario mondo che mescola scienza e magia, visiterete nuove città, sconfiggerete formidabili nemici e proverete a scoprire i segreti di un’avanzata civiltà. Assicuratevi di fare le scelte giuste in questo mondo caratterizzato da un suo particolare ecosistema perché dal vostro successo dipenderà il destino di due diversi universi.