Outcast Second Contact: il nuovo trailer mostra le terre di Ranzaar

hanno pubblicato il primo espisodio di una serie di trailer didedicati al mondo di. In questo video possiamo vedere le terre innevate di: lo trovate in cima alla notizia.

Quella di Ranzaar sarà la prima ambientazione che i giocatori visiteranno in Outcast Second Contact, cercando di trovare rifugio da una banda di ribelli con intenzioni poco amichevoli. Vi ricordiamo che Outcast Second Contact è il remake per PC e console di nuova generazione di Outcast, primo titolo open world 3D della storia e pioniere dei videogiochi di avventura moderni: non a caso, il capitolo originale ha vinto a suo tempo più di 100 premi, tra cui quello di "gioco d’avventura dell’anno."