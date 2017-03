Outcast Second Contact si mostra nel primo trailer

pubblicano oggi il primo trailer di, un gioco di azione e avventura che ti trasporterà in uno straordinario mondo alieno. Il gioco sarà disponibile il prossimo autunno su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il video offre una rapida panoramica dei paesaggi selvaggi del pianeta Adelpha, un mondo affascinante, tanto bello quanto pericoloso, culla di una civiltà aliena avanzata. Il giocatore impersonerà Cutter Slade, un ex Navy SEAL, e si muoverà all’interno di un mondo aperto, vivo e lussureggiante, dove ogni singola scelta avrà conseguenze sull'equilibrio del mondo stesso. Accolto dagli abitanti di Adelpha come l’“Ulukai”, un messia di una antica profezia, il giocatore si troverà ad affrontare i formidabili soldati di un tiranno sanguinario, utilizzando un arsenale di devastanti armi in costante evoluzione. Per salvare la Terra sarà necessario salvare anche Adelpha: il destino dei due mondi sarà dunque nelle tue mani.

In un futuro non molto lontano, l'umanità ha scoperto di non essere sola nell'universo, o meglio negli universi. Ma purtroppo, il primo contatto con gli extra-terrestri si trasforma in un vero disastro quando la sonda inviata dal governo degli Stati Uniti viene distrutta dagli abitanti di un mondo chiamato Adelpha. L’incidente dà vita ad uno scompenso energetico che minaccia di distruggere la Terra. Tu ora sei Cutter Slade, un ex soldato speciale inviato in missione ad Adelpha per impedire questa catastrofe. Outcast Second Contact è il remake per dispositivi e console di nuova generazione di Outcast. Primo titolo open world 3D della storia e pioniere dei videogame di avventura e azione moderni, il gioco originale ha vinto più di 100 premi, tra cui quello di "gioco d’avventura dell’anno."