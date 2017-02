Outcast Second Contact rinviato al prossimo autunno

Yves Grolet, fondatore degli studi Appeal e Game Director diha rilasciato un'intervista ad alcuni fan della serie, parlando dell’avanzamento del gioco oltre che del rinvio della sua uscita.

"Abbiamo deciso di posticipare l’uscita del gioco a questo autunno di comune accordo con il nostro editore Bigben. Questi mesi di lavoro in più ci permetteranno di migliorare la grafica e il gameplay, in modo che i giocatori possano immergersi ancor di più nel fantastico mondo di Outcast – Second Contact. Stiamo prestando inoltre particolare attenzione al sistema di combattimento e al sistema di Intelligenza Artificiale per garantire un’esperienza degna dei migliori giochi d’azione" ha dichiarato Yves Grolet durante l’intervista.

Outcast Second Contact è un remake del gioco d’avventura del 1999. Tra i primi titoli Open-World, Outcast ha vinto più di 100 premi ed è ancora oggi considerato una pietra miliare nel genere azione/ avventura. In un futuro non molto lontano, gli uomini vengono a conoscenza di un mondo parallelo chiamato Adelpha. Ma il governo degli Stati Uniti d’America, poco tempo dopo questa scoperta, provoca per errore una distorsione spazio-temporale che minaccia di distruggere la Terra. Impersonerete Cutter Slade, ex Marine delle forze speciali incaricato di scortare un team di scienziati in missione per cercare di ricercare una soluzione al problema. Tuttavia nulla andrà secondo i piani e vi troverete catapultati in un'avventura su un pianeta sconosciuto. Il futuro dei due mondi sarà nelle vostre mani.

Outcast Second Contact sarà disponibile quest’autunno per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco verrà presentato in anteprima alla Game Developers Conference di San Francisco (1-3 marzo).