Outer Space X: una nuova avventura nello spazio profondo

, sviluppato dal team italiano, è un nuovo gioco per piattaforme mobile ambientato nello spazio, che propone un gameplay capace di mischiare sapientemente elementi RPG e gestionali a meccaniche tipiche degli sparatutto spaziali.

L’universo da esplorare è decisamente vasto, Outer Space X presenta numerose galassie da visitare, ognuna di questa ha un diverso livello di pericolosità... siete pronti per combattere una nuova guerra?

Per maggiori dettagli sul progetto potete visitare la pagina Facebook ufficiale, Outer Space X sarà presente a Svilupparty 2017, nuova edizione dell'evento pensato per mettere in comunicazione creativi, programmatori e talenti della scena indipendente italiana. L'appuntamento è fissato all'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna dal 19 al 21 maggio.