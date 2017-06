Outland per PC è gratis su Steam fino a giovedì 8 giugno

Per promuovere l'imminente arrivo diha deciso di regalare la versione PC diper un periodo limitato. Il gioco è ora disponibile per il download gratuito da Steam, la promozione terminerà giovedì 8 giugno alle 19:00 (ora italiana).

Outland può essere scaricato gratuitamente cliccando qui, una volta riscattato il gioco resterà per sempre nella vostra libreria e potrete gestirlo liberamente e senza limitazioni, come un qualsiasi altro prodotto regolarmente acquistato. Outland è un action platform 2D pubblicato nel 2011 e realizzato in collaborazione con Ubisoft dallo studio responsabile di titoli come Resogun, Dead Nation e Alienation. L'offerta è attiva anche in italia e terminerà alle 19:00 di giovedì 8 giugno, affrettatevi!