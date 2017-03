Outlast 2: ecco perchè il gioco è stato inizialmente bandito in Australia

è stato inizialmentein Australia, la scorsa settimana però l'ente che si occupa di valutare i videogiochi da mettere in vendita nel paese ha classificato il titolo con il bollino "M18+", permettendo quindi al titolo di arrivare nei negozi.

A fare chiarezza sulla vicenda ci hann pensato gli sviluppatori di Red Barrels Games con una nota inviata ad Eurogamer.net: "Il materiale inviato all'Australian Classification Board conteneva la build finale del gioco e un video di riferimento tratto da una versione Alpha. Questo file è stato inviato per errore e i suoi contenuti non rappresentavano in alcun modo quelli del gioco finale. In seguito, abbiamo inviato nuovamente il materiale, questa volta con un video corretto. Outlast 2 è stato quindi approvato con rating M18+."

Il team ha ribadito che il gioco arriverà in tutto il mondo in una sola versione priva di censure. Ricordiamo che Outlast 2 sarà disponibile dal 25 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC.