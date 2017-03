Outlast 2 messo al bando in Australia: il gioco è troppo violento

L'ente australiano che si occupa della classificazione dei videogiochi nel paese ha negato il rating ad: questo vuol dire che il gioco avrà il bollino(Classificazione Rifiutata) edi conseguenza non potrà essere venduto in Australia. Il gioco non troverà spazio nei negozi fisici e digitali.

La classificazione è stata rifiutata poichè il gioco viene considerato eccessivamente violento, inoltre sarebbero presenti scene contenenti abusi sessuali, sequenze che non sono piaciute al direttivo dell'Australian Rating Board.

La demo di Outlast 2 era stata invece classificata 18+ ed è ancora oggi disponibile per il download su tutte le piattaforme. Il rating viene generalmente negato a titoli contenenti riferimenti espliciti al sesso, all'abuso di droga, crudeltà su minori, donne e animali, violenza eccessiva e in generale fenomeni che possono offendere la murale pubblica dei cittadini.

Gli sviluppatori non hanno commentato questa decisione: Outlast 2 arriverà in Europa e Nord America il 25 aprile mentre l'uscita in Australia, come detto, è stata vietata, almeno fino a quando il team non modificherà le sequenze incriminate, cosa che probabilmente non accadrà.