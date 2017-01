Outlast 2: niente supporto VR al day one, potrebbe arrivare in futuro

Per quanto la Realtà Virtuale e i giochi horror in prima persona possano rappresentare un connubio azzeccato e particolarmente funzionale,non includerà il supporto alla tecnologia VR, almeno non al day one.

"Non potremmo mai dire no per il futuro, ma decisamente non al lancio", le dichiarazioni della software house Red Barrels, che quindi non esclude di implementare il supporto ai visori per la Realtà Virtuale in un secondo momento.

Outlast 2 uscirà nei primi mesi del 2017 su PC, PlayStation 4 (confermato il supporto a PlayStation 4 Pro) e Xbox One. Ricordiamo infine che il titolo non presenterà alcuna protezione Denuvo se acquistato su PC tramite GOG.com, e che una demo giocabile è già disponibile per il download su tutte le piattaforme.