Outlast 2 su PC non presenterà alcuna protezione DRM se acquistato su GOG

I responsabili dihanno annunciato che la versione PC di, secondo episodio della serie horror sviluppata da, che sarà venduta sul proprio store digitale non presenterà alcun DRM di protezione al suo interno.

"Crediamo che senza DRM, il mondo possa essere un posto migliore, ed è per questo motivo che non troverete DRM o altri tipi di protezione intrusiva all'interno di prodotti disponibili su GOG.com", il comunicato fornito dalla piattaforma di proprietà di CD Projekt. Sottolineiamo, invece, che effettuando l'acquisto su Steam, il gioco sarà al contrario soggetto alla protezione anti-pirateria DRM, spesso screditata dai giocatori per limitare pesantemente le prestazioni dei videogame.

Outlast 2 uscirà nei primi mesi del 2017 su PC, PS4 (confermato il supporto a PS4 Pro) e Xbox One. Una demo giocabile del titolo è già disponibile per il download su tutte le piattaforme.